بفوزه على أتلانتا

غولدن ستيت يحافظ على صدارة المجموعة الغربية في الـ NBA

  • الأربعاء 14, نوفمبر 2018 في 10:50 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
حافظ غولدن ستيت واريورز، حامل اللقب، على صدارة المجموعة الغربية في دوري السلة الأميركي، بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 110-103 في الجولة الـ 15 من الـ NBA.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
استعاد غولدن ستيت واريورز حامل اللقب توازنه بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 110-103 في الجولة الـ 15 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
 
ودخل فريق المدرب ستيف كير إلى اللقاء على خلفية هزيمته القاسية أمام جاره لوس أنجلوس كليبرز 116-121 بعد التمديد، إلا أنه عاد سريعاً إلى سكة الانتصارات رغم غياب نجمه ستيفن كوري للمباراة الثالثة توالياً بسبب الإصابة، ودرايموند غرين الذي أوقفه الفريق لمباراة دون راتب بسبب دخوله في مشادة مع زميله كيفن دورانت.
 
وكان دورانت مفتاح الفوز 12 لبطل الموسمين الماضيين في 15 مباراة، بتسجيله 29 نقطة، بينها سلة حاسمة من المسافة المتوسطة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، فيما أضاف كلاي تومسون 24 نقطة.