غولدن ستيت يحافظ على صدارة المجموعة الغربية في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد غولدن ستيت واريورز حامل اللقب توازنه بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 110-103 في الجولة الـ 15 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل فريق المدرب ستيف كير إلى اللقاء على خلفية هزيمته القاسية أمام جاره لوس أنجلوس كليبرز 116-121 بعد التمديد، إلا أنه عاد سريعاً إلى سكة الانتصارات رغم غياب نجمه ستيفن كوري للمباراة الثالثة توالياً بسبب الإصابة، ودرايموند غرين الذي أوقفه الفريق لمباراة دون راتب بسبب دخوله في مشادة مع زميله كيفن دورانت.

وكان دورانت مفتاح الفوز 12 لبطل الموسمين الماضيين في 15 مباراة، بتسجيله 29 نقطة، بينها سلة حاسمة من المسافة المتوسطة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، فيما أضاف كلاي تومسون 24 نقطة.