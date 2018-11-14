المنتخب الأرجنتيني يستعد للقاء منتخب المكسيك ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره المكسيكي، الجمعة في قرطبة، في مباراة هي الأولى من مباراتين وديتين تجمعان منتخبي الدولتين.

ليعودا ويلتقيا مرةً أخرى في الأرجنتين يوم الـ 21 من نوفمبر، ولا يملك أي من المنتخبين مدرباً دائماً بعد التغييرات التي طرأت بسبب كأس العالم في روسيا، إذ يقود منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، بينما يقود منتخب المكسيك ريكاردو توكا فيريتي.

وفاز منتخب الأرجنتين بمباراتين من مبارياته الودية الأربعة، التي لعبها منذ إقصائه على يد فرنسا في دور الـ 16 في كأس العالم.

كما لم يلعب أي من ليونيل ميسي، أو سيرجيو أغوير، أو أنخيل دي ماريا، أو غونزالو هيغوين مع المنتخب منذ خروجه من كأس العالم، كما قد يغيب عن المنتخب إيريك لاميلا في مباراته القادمة.

أما المكسيك التي حققت الفوز على ألمانيا وكوريا الجنوبية في كأس العالم، فخسرت 5 من 6 مباريات لعبتها منذ فوزها الأخير في كأس العالم، لتفوز على كوستاريكا وحسب في مباراتهما الشهر الماضي.