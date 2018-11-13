فينتورا يستقيل من تدريب كييفو فيرونا الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي كييفو فيرونا الإيطالي لكرة القدم استقالة جامبييرو فينتورا، مدرب المنتخب الإيطالي السابق، من تدريب الفريق بعد أربع مباريات فقط من توليه المسؤولية.

وتولى فينتور البالغ من العمر 70 عاماً تدريب الفريق خلفاً للوريتزو دانا في 10 أكتوبر الماضي، بعد مرور 8 جولات من الدوري ووقع على عقد حتى 2020.

وحصد الفريق نقطة واحدة فقط خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الفريق، حيث يحتل حالياً المركز الأخير بلا نقاط، حيث كان الفريق تلقى عقوبة خصم ثلاث نقاط لإدارة الحسابات بشكل غير منتظم. ولم يعلن النادي عن خليفته حتى الآن.