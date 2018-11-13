هيغواين يحرم من اللعب مباراتين في الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أوقف المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين لمباراتين بسبب طرده خلال المباراة التي خسرها ميلان أمام فريقه السابق يوفنتوس صفر-2 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد المباراة، تقدم هيغواين باعتذاره، قائلاً "أعتذر من مدربي، ورفاقي والمشجعين عن تصرفاتي لكني لست رجلاً آليا".

ولم ينفع هذا الاعتذار كثيراً، إذ قرر القاضي الرياضي معاقبته بالإيقاف لمباراتين، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهتي المرحلتين المقبلتين ضد لاتسيو وبارما، إلا في حال قرر ميلان الاستئناف ومحاولة تقليص العقوبة لمباراة واحدة.

وأكدت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي أن "هيغواين أوقف لمباراتين وتلقى تحذيراً بسبب اعتراضاته على حكم المباراة وتصرفه المهين جداً تجاه الطاقم التحكيمي".