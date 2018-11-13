الإنجليزي جو كول يعلن اعتزاله كرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن جو كول لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الإنجليزي، وفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اعتزاله اللعب.

وتوج جو كول البالغ من العمر 37 عاماً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، ضمن صفوف تشيلسي، كما شارك في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم، خلال مسيرته الاحترافية التي استمرت 20 عاماً.

ويلعب جو كول لفريق تامبا باي روديز المنافس بدوري الدرجة الثانية الأميركي منذ عام 2016.

وأكد كول أنه بعد 20 عاماً قضاها كلاعب كرة قدم محترف، حان الوقت لإنهاء مسيرته.

وشارك كول في أكثر من 700 مباراة، سجل خلالها 104 أهداف، وسبق له اللعب لفرق ويستهام، وليفربول، وليل الفرنسي، وأستون فيلا، وكوفنتري سيتي.

وإلى جانب ألقابه الثلاثة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتلى كول منصة التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كما سبق له الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل كول عشرة أهداف خلال 56 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وقد شارك في كأس العالم في نسخ 2002 و2006 و2010.