النجم ماركو رويس يغادر معسكر المنتخب الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

غاب نجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس عن تمارين المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة روسيا ودياً الخميس في لايبزيغ، وذلك بسبب إصابة طفيفة في قدمه، فيما لم يلتحق لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي جوليان دراكسلر بالمجموعة بسبب حداد عائلي.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن رويس البالغ من العمر 29 عاماً يعاني من "كدمة بسيطة في قدمه"، دون أن يحدد إذا كان بإمكانه المشاركة في مباراة الخميس ضد روسيا أو إذا كان المدرب يواكيم لوف سيوفره للقاء الإثنين ضد هولندا في ختام منافسات مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ومن جهته، أعلم دراكسلر "المدرب يواكيم لوف بأنه لن يتواجد مع المنتخب في لايبزيغ بسبب حداد في العائلة" بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الألماني.