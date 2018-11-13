النجم إبراهيموفيتش أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، حصد الجوائز حيث اختير لاعب لوس أنجليس غالاكسي، أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم، متفوقاً على المهاجم الإنجليزي واين روني.

وتصدر زلاتان البالغ من العمر 37 عاماً الترتيب في اقتراع لمدربي ولاعبي الدوري بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين، فنال 36,36% من الأصوات مقابل 32,25% لروني قائد فريق دي سي يونايتد، وحل المكسيكي كارلوس فيلا لاعب لوس أنجليس أف سي ثالثاً 13,47%.

وسجل زلاتان 22 هدفاً و10 تمريرات حاسمة، وهي المرة الثالثة التي يسجل فيها لاعب أكثر من 20 هدفاً و10 تمريرات في موسم واحد، وفاز غالاكسي 9 مرات وخسر مرتين في كل مرة كان يسجل فيها زلاتان هدفاً.