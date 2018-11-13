خلفاً لأنطونيو محمد

سلتا فيغو يستعين بخبرة المدرب ميغيل كاردوزو

  • الثلاثاء 13, نوفمبر 2018 في 2:21 م
  • البرتغالي ميغيل كاردوزو
    البرتغالي ميغيل كاردوزو
تعاقد نادي سلتا فيغو الإسباني مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو، خلفاً للمدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد المقال من منصبه بعد خسارة الفريق على أرضه ضد ريال مدريد 2-4 في الدوري المحلي الأحد.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني تعيين المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بدلاً من الأرجنتيني أنطونيو محمد المقال من منصبه بعد خسارة الفريق على أرضه ضد ريال مدريد 2-4 في الدوري المحلي الأحد.
 
وتولى محمد تدريب سلتا فيغو منذ مطلع الموسم الحالي وخاض الفريق بإشرافه 12 مباراة ففاز 3 مرات وتعادل 5 مرات ومني بأربع هزائم.
 
أما كاردوزو فكان مدرباً لنانت الفرنسي منذ مطلع الموسم الحالي قبل أن يقال من منصبه بعد 8 مباريات فقط.
 
وسبق لكاردوزو أن أشرف على تدريب ريو أفي البرتغالي وقاده الى الفوز في 20 مباراة و7 تعادلات و15 هزيمة.