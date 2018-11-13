سلتا فيغو يستعين بخبرة المدرب ميغيل كاردوزو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني تعيين المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بدلاً من الأرجنتيني أنطونيو محمد المقال من منصبه بعد خسارة الفريق على أرضه ضد ريال مدريد 2-4 في الدوري المحلي الأحد.

وتولى محمد تدريب سلتا فيغو منذ مطلع الموسم الحالي وخاض الفريق بإشرافه 12 مباراة ففاز 3 مرات وتعادل 5 مرات ومني بأربع هزائم.

أما كاردوزو فكان مدرباً لنانت الفرنسي منذ مطلع الموسم الحالي قبل أن يقال من منصبه بعد 8 مباريات فقط.

وسبق لكاردوزو أن أشرف على تدريب ريو أفي البرتغالي وقاده الى الفوز في 20 مباراة و7 تعادلات و15 هزيمة.