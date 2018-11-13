بفوزه على ممفيس

يوتاه جاز يحقق فوزه الثالث على التوالي في الـ NBA

  • الثلاثاء 13, نوفمبر 2018 في 10:21 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سجل إنغلز 19 نقطة ليقود فريقه يوتاه جاز إلى فوزه الثالث على التوالي، في دوري السلة الأميركي، وجاء على حساب مضيفه ممفيس غريزليز بنتيجة 96-88.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل جو إنغلز 19 نقطة، وأضاف إليها رودي غوبيرت 15 نقطة و16 مرتدة ليقودا يوتاه جاز إلى فوزه الثالث على التوالي أمام ممفيس غريزليز بنتيجة 96-88.
 
وهيمن يوتاه جاز على الشوط الأول من المباراة مسجلاً 20 نقطةً مقابل 16 نقطة سجلها أصحاب الأرض، ليعود أصحاب الأرض في الشوط الثاني ويقلبوا تأخرهم إلى تقدم مع نصف المباراة بفارق 3 نقاط.
 
لكن يوتاه جاز استعاد زمام المبادرة في الشوط الثالث، إذ سجل 34 نقطة مقابل 26 نقطة سجلها ممفيس غريزليز، ليختم معززاً تقدمه بـ 3 نقاط، وتنتهي المباراة بنتيجة 88-96 لصالح الزوار.
 
يذكر أن مايك كونلي كان هداف المباراة برصيد 24 نقطة لممفيس.