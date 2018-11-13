إسبانيا تستعد للقاء كرواتيا في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بدأ المنتخب الإسباني لكرة القدم معسكره المغلق، استعداداً للمباراة المرتقبة مع مضيفه الكرواتي، الخميس المقبل، في العاصمة زغرب، ضمن فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويتطلع المنتخب الإسباني إلى الفوز في هذه المباراة للعبور إلى المربع الذهبي للبطولة، والتأكيد على المستوى الجيد الذي قدمه الفريق منذ إسناد المهمة للمدرب لويس إنريكي، عقب الخروج المبكر للفريق من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتوالى وصول اللاعبين الـ 23 المختارين لهذا المعسكر إلى المدينة الرياضية في "لاس روزاس"، حيث يقيم الفريق معسكره.

ويسعى الفريق الإسباني إلى استعادة نغمة الانتصارات في البطولة، والتي توقفت في الجولة الماضية عندما خسر الفريق 2 / 3 على ملعبه في أشبيلية أمام المنتخب الإنجليزي.

وكانت هذه الهزيمة هي الأولى للفريق في عهد إنريكي، الذي سعى إلى مواصلة الانتصارات لإعادة ثقة الجماهير بالفريق لكن السقوط أمام المنتخب الإنجليزي، أكد أن إنريكي لا يزال بحاجة إلى كثير من العمل لإعادة الاستقرار المرجو للفريق.

ولهذا، يحتاج المنتخب الإسباني بشدة إلى الفوز في العاصمة الكرواتية زغرب، علماً بأن المباراة الأولى بين الفريقين في المجموعة الرابعة بالقسم الأول للبطولة، انتهت بفوز كاسح 6 / صفر للمنتخب الإسباني خلال سبتمبر الماضي.