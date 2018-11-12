ميسي: "الدوري" أشد تنافساً في الموسم الجاري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لدى حصوله على جائزة أفضل هداف "بيتشيتشي" للمرة الخامسة، بتسجيله 34 هدفاً في موسم 2017-2018، أن النسخة الحالية أشد تنافساً أكثر من أي وقت مضى، وهذا أمر جيد.

وصرح ميسي، غداة الخسارة المفاجئة لبرشلونة على ملعبه "كامب نو"، أمام ريال بيتيس "3-4"، بأنه أمر جيد، مؤكداً بأن التنافس في الليغا "حالياً" أشد من أي وقت مضى، ولا يوجد شي سهل.

والفارق بين حامل اللقب برشلونة "24 نقطة"، المتصدر، وريال مدريد السادس "20"، لا يزيد على أربع نقاط بعد 12 مرحلة.

وأضاف ابن الحادية والثلاثين خلال تسلمه الجائزة التي نظمتها صحيفة "ماركا" الرياضية في مدينة برشلونة، أن أي فريق يستطيع هزيمة أي فريق آخر، وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الليغا نفسها وإلى المتفرجين، متأملاً أن تستمر على هذا النحو.