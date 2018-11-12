ريال مدريد يضع ثقته بالمدرب سولاري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تولى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم، بدلاً من العمل كمدرب مؤقت، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أن ولاية المدرب المؤقت تستمر لـ 15 يوماً فقط، ونظراً لأن سولاري سيكمل يومه الخامس عشر مع النادي الملكي غداً الثلاثاء، فإن ريال مدريد اضطر لتجديد عقده حتى نهاية الموسم.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد في 30 أكتوبر الماضي، بدلاً من جولين لوبتيجي الذي تعرض للإقالة بعد 14 مباراة فقط مع الفريق.

وقاد سولاري ريال مدريد للفوز في جميع المباريات الـ 4 التي خاضها في ولايته، حيث سجل الفريق 15 هدفاً، واهتزت شباكه أربع مرات.