حتى نهاية الموسم

ريال مدريد يضع ثقته بالمدرب سولاري

  • الإثنين 12, نوفمبر 2018 في 10:11 م
  • سانتياغو سولاري
    سانتياغو سولاري
أعلن ريال مدريد الإسباني، وضع ثقته بلاعب وسطه السابق الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي أصبح المدرب الدائم للفريق الملكي، حتى نهاية الموسم، بعد أن استلم المهمة موقتاً أواخر أكتوبر إثر إقالة جولن لوبيتيغي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تولى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم، بدلاً من العمل كمدرب مؤقت، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
 
وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أن ولاية المدرب المؤقت تستمر لـ 15 يوماً فقط، ونظراً لأن سولاري سيكمل يومه الخامس عشر مع النادي الملكي غداً الثلاثاء، فإن ريال مدريد اضطر لتجديد عقده حتى نهاية الموسم.
 
وتولى سولاري تدريب ريال مدريد في 30 أكتوبر الماضي، بدلاً من جولين لوبتيجي الذي تعرض للإقالة بعد 14 مباراة فقط مع الفريق.
 
وقاد سولاري ريال مدريد للفوز في جميع المباريات الـ 4 التي خاضها في ولايته، حيث سجل الفريق 15 هدفاً، واهتزت شباكه أربع مرات.