ريال مدريد يخسر جهود كاسيميرو وناتشو للإصابة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن المدير الفني المؤقت لريال مدريد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، عقب فوز فريقه الكبير خارج قواعده على سلتا فيغو بنتيجة 2-4 في ختام الجولة 12 للدوري الإسباني، أن الفريق الخصم قدم مباراة قوية وصعبة، وأجبر "الملكي" على إخراج أفضل ما لديهم في اللقاء.

وأشار سولاري في تصريحات أثناء المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس: "سلتا قدم مباراة قوية وجادة للغاية، لعب بشراسة وأجبرنا على بذل أقصى جهد ممكن.. عانينا بالطبع على المستوى البدني من أجل حصد النقاط الثلاث".

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته: "كاسيميرو غادر للإصابة، وسيغيب لمدة شهر، وغاريث بيل بذل جهداً كبيراً منذ الضربة التي تلقاها، وأنهى المباراة وهو يشعر بألم في الكاحل، أما ناتشو فقد اشتكى من آلام في الركبة واضطر لمغادرة الملعب وسيغيب لمدة اسبوعين.