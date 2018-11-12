مورينيو: خسارة "الديربي" سببها إرهاق لقاء اليوفي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بأن الهزيمة 1-3 أمام غريمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سببها إجهاد المباراة التي انتصر فيها على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي.

وعوض يونايتد تأخره ليفوز 2-1 على بطل إيطاليا في تورينو، بينما فاز سيتي 6-0 بسهولة على شاختار دونيتسك الأوكراني، وأشار المدرب البرتغالي سريعاً إلى ذلك باعتباره سبب الهزيمة.

وقال مورينيو: "على الجميع أن يتفق معي في أن الانتقال إلى تورينو ومواجهة أحد أفضل فرق العالم لمدة 90 دقيقة يختلف تماماً عن الفوز على شاختار دونيتسك 6-0، دخلنا المباراة بظروف مختلفة تماماً، لا أتحدث عن الإرهاق البدني لكن الضغط الذهني، أعتقد أن بعض اللاعبين شعروا بذلك".

لكن على النقيض مما حدث عقب بعض الهزائم هذا الموسم، رفض مورينيو توجيه انتقادات للاعبيه.