الريال يقسو على سيلتافيغو في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حقق الريال فوزه الـ 4 تحت قيادة مديره الفني المؤقت سانتياجو سولاري، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه سيلتا فيجو في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم الإصابات التي هاجمت لاعبي الريال في المباراة وتسببت في إجرائه تبديلاته الثلاث مبكراً، إلا أن الفريق الملكي كان الطرف الأفضل في المباراة، ليبرهن عن عودته لمكانته المعهودة ومواصلة المضي في مساره الصحيح.

وبادر النجم الفرنسي كريم بنزيمه بالتسجيل للريال في الدقيقة 23، قبل أن يأتي الهدف الثاني للفريق الملكي عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوستافو كابرال لاعب سيلتا فيجو هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وقلص هوجو مالو الفارق بتسجيله هدفاً لسيلتا فيجو في الدقيقة 61، غير أن سيرخيو راموس أعاد فارق الهدفين من جديد، بعدما سجل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وتضاعفت معاناة سيلتا في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كابرال في الدقيقة 87.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف داني سيبايوس الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، فيما رد سيلتا بالهدف الثاني عن طريق برايس مينديز في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

ويأتي هذا الفوز ليعزز كثيرا من حظوظ استمرار سولاري مع الفريق، بعدما قدم أوراق اعتماده لجماهير الفريق الملكي كمدرب دائم للنادي الأبيض.

وارتفع رصيد الريال إلى 20 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة، ليواصل تعافيه من خسارته المذلة 1 / 5 أمام غريمه التقليدي برشلونة الشهر الماضي، التي تسببت في الإطاحة بمدربه جولين لوبيتيجي وتعيين سولاري خلفاً له بصورة مؤقتة، ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، مبتعداً بفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة التي يحتلها برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيجو، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.