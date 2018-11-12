يوفنتوس يغرد وحيداً في صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





واصل يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، بدايته القوية في الموسم الحالي، وتغلب على ميلان 2-صفر في عقر دار الأخير في ختام المرحلة الثانية عشرة من الكالتشو.

فعلى ملعب سان سيرو، حقق يوفنتوس فوزه الحادي عشر في 12 مباراة مقابل تعادل واحد، إثر تغلبه على ميلان بهدفين نظيفين في مباراة شهدت طرد مهاجم الأخير الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس السابق لتلقيه بطاقة صفراء، ثم احتجاجه على قرار الحكم الذي رفع في وجهه البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

وبعد فترة جس نبض بين الفريقين، افتتح ماندزوكيتش التسجيل في الدقيقة 8.

وسنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لإدراك التعادل، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد لبنعطية سددها هيغواين في القائم في الدقيقة 41.

وقبل نهاية المباراة 9 دقائق سدد البرتغالي جواو كانسيلو كرة قوية تصدى لها دوناروما، وتهيأت أمام مواطنه رونالدو فتابعها داخل الشباك حاسماً النتيجة في صالح فريقه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 34 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس.