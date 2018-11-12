الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الوحدة

الشارقة 24 - محمود علي:

أحرز الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ليتغلب 3-0 على مستضيفه الوحدة، ويعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مساء الأحد.

سجل أهداف اللقاء، سلمان الفرج في الدقيقة الـ 18، وعزز البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة في الدقيقة الـ 29، قبل أن يختتم سالم الدوسري الثلاثية قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة من تسع مباريات، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي في وقت لاحق مع الاتفاق.

وظل الوحدة في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثانية في تسع مباريات.

وخلال اللقاء رفعت الجماهير صورة عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب الفريق الغائب، بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، وذلك دعماً له من أجل العودة السريعة للملاعب.