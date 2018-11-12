مانشستر سيتي يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي فقدها لليفربول ، وذلك بتغلبه على جاره مانشستر يونايتد، في ديربي مدينة مانشستر، 3 / 1 في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله ديفيد سيلفا في الدقيقة الـ 12 ثم أضاف سيرخيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 48 ،قبل أن يسجل مانشستر يونايتد هدفه الوحيد عن طريق أنتوني مارتيال في الدقيقة الـ 57 من ركلة جزاء، ثم أضاف إلكاي جويندوجان الهدف الثالث لمانشستر سيتي، في الدقيقة الـ 86.

وانفرد أجويرو بصدارة هدافي الدوري، برصيد ثمانية أهداف، بفارق هدف أمام إدين هازارد لاعب تشيلسي، وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ليفربول ملاحقه المباشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 20 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف واتفورد.

يذكر أن هذا اللقاء هو رقم 177 الذي يجمع بين الفريقين، في كافة المسابقات، ويعد هذا الفوز هو الـ 52 لمانشستر سيتي على جاره الذي فاز في 73 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.