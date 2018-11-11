لايبزيج يقسو على ليفركوزن ويواصل التقدم بالدوري الألماني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل لايبزيج تقدمه في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عقب تغلبه 3 - صفر على ضيفه بايرليفركوزن في المرحلة الحادية عشرة في البطولة.

وارتفع رصيد لايبزيج إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا دورتموند "المتصدر"، في حين تجمد رصيد بايرليفركوزن، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح الدنماركي يوسف بولسن التسجيل لفريق لايبزج في الدقيقة الـ 27، وأضاف لوكاس كلوسترمان في الدقيقة الـ 68.

وواصل بولسن تألقه بعدما هز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث لفريق لايبزج وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 85.