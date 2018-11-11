ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن فريق ليفربول، من الصعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فولهام 2 - صفر في المرحلة الـ 12 للمسابقة.

تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم أضاف السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وجاء الفوز في مباراة اليوم بعد التعادل مع أرسنال 1 - 1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم الخسارة أمام ريد ستار بلجراد الصربي صفر - 2 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي يخوض مباراة ديربي مثيرة في وقت لاحق، الأحد، أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

وازداد موقف فولهام صعوبة، حيث تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الـ 20 الأخير.