أتلانتا يمزق شباك إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

دك فريق أتلانتا، شباك ضيفه إنتر ميلان، بـ 4 أهداف لهدف، في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم هانز هاتيبور بهدف لأتلانتا في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل ماورو إيكاردي لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 47.

وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني لأتلانتا في الدقيقة 62، وتبعه بيرات ديمسيتي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يختتم اليخاندرو جوميز التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وأنهى إنتر ميلان المباراة بـ 10 لاعبين، بعد طرد مارسيلو بروزوفيتش في الثواني الأخيرة.

ليتوقف رصيد إنتر ميلان عند 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف نابولي الوصيف، وبفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

بينما تقدم فريق أتلانتا للمركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة.