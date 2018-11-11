مصرع 4 مشجعين لبوكا جونيورز الأرجنتيني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أفاقت جماهير الكرة الأرجنتينية، الأحد، على خبر حزين، حيث لقي 4 من مشجعي نادي بوكا جونيورز مصرعهم في حادث سير، أثناء سفرهم من بلدة راوسون "محافظة تشوبوت" إلى العاصمة بوينوس آيرس، لحضور ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس، أمام الغريم التقليدي ريفر بليت، الذي كان مقرراً، السبت، ولكنه تأجل للغد بسبب الظروف المناخية.

وأشار مكتب بلدية راوسون في بيان على "تويتر": "تشارك عمدة بلدة راوسون، روسانا أرتيرو، وأعضاء المجلس البلدي، ببالغ الأسى نبأ وفاة مالكوم فيتون، وسيباستيان بيرا، وسيزار إيزيكييل خونيس، وفرانكو جيدو سيلفستري".

يذكر أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرر تأجيل اللقاء لليوم الأحد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة بوينوس آيرس، ومن المرجح أيضاً تأجيل النهائي مرة ثانية بسبب استمرار العاصفة المطرية.