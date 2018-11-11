غولدن ستيت يتخطى بروكلين نتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب حامل اللقب غولدن ستيت واريورز، على ضيفه بروكلين نتس 116-110، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كرة السلة الأميركي.

وتمكن غولدن ستيت، في غياب إثنين من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، ودرايموند غرين، من تحقيق الفوز الحادي عشر له في 13 مباراة هذا الموسم.

وتجاوز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، خسارته الخميس أمام ميلووكي باكس "111-134"، والتي كانت الأولى له بعد ثمانية انتصارات متتالية.

وفي غياب كوري، كان كيفن دورانت على الموعد مجددا، مع 28 نقطة و5 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأضاف كوين كوك 27 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، وكلاي طومسون 24 نقطة.