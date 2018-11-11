تأجيل مباراة ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس 24 ساعة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تسببت الأمطار الغزيرة، بتأجيل مباراة الذهاب لنهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، بين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين والتي كانت مقررة السبت إلى الأحد بسبب الأمطار الغزيرة.

وبحسب المنظمين، لم تسمح أرضية ملعب "بومبونيرا" بإقامة المباراة الأولى من مواجهة تاريخية مرتقبة بينهما. وتقام مباراة الإياب في 24 نوفمبر الحالي، على ملعب "مونومنتال" الذي استضاف نهائي مونديال الأرجنتين عام 1978.

ووصلت أسعار بطاقة الدخول لمباراة الذهاب، إلى مستويات خيالية في السوق السوداء راوح بعضها ما بين خمسة آلاف و25 ألف دولار أميركي، علماً أن السعر الأصلي هو 90 دولاراً فقط!

ويعكس ذلك استئثار المباراة باهتمام كبير من جمهور الفريق المضيف بوكا، النادي الذي يقع مقره في الضاحية الأكثر شعبية في العاصمة، في مواجهة منافس يتمركز في إحدى الضواحي الراقية.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، وهو يسعى لمعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي "ملك الكؤوس" صاحب 7 ألقاب. أما ريفر بليت فيسعى إلى التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.