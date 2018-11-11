أتلتيكو مدريد يتمسك بوصافة الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق اتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو 3 /2 ، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل ولكن مدافع منتخب أوروجواي دييجو جودين خطف هدف الفوز القاتل لأتلتيكو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتقدم اينياكي ويليامس بهدف لبيلباو في الدقيقة 36 ثم تعادل الغاني توماس تييي بارتي لأتلتيكو في الدقيقة 61. ولكن فرحة أتلتيكو لم تدم طويلاً حيث سجل اينياكي ويليامس الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 64.

وتكفل رودريجو هيرنانديز بتسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل خطف جودين هدف الفوز القاتل لأتلتيكو من ضربة رأس مستغلاً تمريرة من زميله الفرنسي انطوان جريزمان.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد بيلباو عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.