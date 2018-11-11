دورتموند يزيد من أوجاع بايرن وينفرد بصدارة "البوندسليغا"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك فريق بوروسيا دورتموند، بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، وضاعف من محنة ضيفه، بايرن ميونخ، بتغلبه عليه 3 / 2 في الجولة الـ 11 من البطولة.

تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26 وتعادل ماركو ريوس لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ في الدقيقة 52 ثم عادل ريوس النتيجة في الدقيقة 67 لبوروسيا دورتموند قبل أن يسجل باكو ألكاسير الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 73.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 27 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط وبينه وبين بايرن ميونخ إلى سبع نقاط، حيث توقف رصيد بايرن عند 20 نقطة في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، حافظ بوروسيا دورتموند على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.