مونشنجلادباخ يواصل انطلاقته القوية وهوفنهايم يعبر أوجسبورج

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ انطلاقته المميزة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وفاز على مضيفه فيردر بريمن 3 / 1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ بعدما سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 39 و48 و52، فيما سجل نوري شاهين هدف حفظ ماء الوجه لفيردر بريمن في الدقيقة 59.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السابع.

شتوتجارت يعبر نورنبرج:

وفي المباراة الثانية، فاز شتوتجارت على نورنبرج 2 / صفر. وسجل هدفي شتوتجارت تيمو باومجارتي وإيريك تومي في الدقيقتين 68 و82.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، وتوقف رصيد نورنبرج عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

هوفنهايم ينتزع الفوز من أوجسبورج:

انتزع هوفنهايم فوزاً صعباً من ضيفه أوجسبورج 2 / 1. وسجل هدفي هوفنهايم أندريج كراماريتش وريس نيلسون في الدقيقتين 65 و83، فيما سجل هدف أوجسبورج ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 69.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز العاشر.

دوسلدورف يقسو على هيرتا برلين:

فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه هيرتا برلين 4 / 1.

وسجل أهداف فورتونا تاماشي أوسامي في الدقيقة 50 وروين هيننينجز في الدقيقة 63 وبينيتو رامان (هدفين) في الدقيقتين 84 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف هيرتا برلين الوحيد دافي سيلك في الدقيقة 88.

واضطر فريق هيرتا برلين لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد ماكسيميليان ميتلشتيت.

ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف أمام شتوتجارت، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 16 نقطة في المركز الثامن.