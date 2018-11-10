كارديف سيتي يعبر برايتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

خطف فريق كارديف سيتي فوزاً مثيراً من ضيفه برايتون 2 /1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم لويس دينك بهدف لبرايتون في الدقيقة السادسة ولكن الأسكتلندي كالوم باترسون أدرك التعادل لكارديف في الدقيقة 28.

وتعرض برايتون لضربة قوية في الدقيقة 34 بعد طرد لاعب وسطه دالي ستيفنز لتدخله بعنف مع جريج كونينجهام.

واستغل كارديف النقص العددي في صفوف ضيفه وحسم الفوز بهدف في الوقت القاتل عن طريق المدافع الإيفواري سليمان بامبا في الدقيقة الأخيرة.

وتجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر ورفع كارديف رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم من المركز الثامن عشر إلى المركز السادس عشر.