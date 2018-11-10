فيلادلفيا يتخطى تشارلوت هورنتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل الكاميروني جويل إمبييد 42 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى تحقيق فوز صعب على ضيفه تشارلوت هورنتس 133-132، في الجولة الـ 13 من دوري السلة الأميركي.

وحقق سفنتي سيكسرز الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه السابع في 7 مباريات في قاعة "ولز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، والثامن إجمالاً هذا الموسم في 13 مباراة خاضها حتى الآن.

وشهدت مباراة فيلادلفيا وتشارلوت صعوداً وهبوطاً في أداء الفريقين اللذين تبادلا السيطرة في مراحلها المختلفة، فبعد ربع أول متساوٍ انتهى بنتيجة 33-33، حقق فيلادلفيا تفوقاً كبيراً في الربع الثاني بنتيجة 32-17، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق مريح، عززه في مطلع الربع الثالث الذي وصل الفارق خلاله لصالحه إلى 21 نقطة.

الا أن تشارلوت تمكن من تقليص الفارق تدريجاً في الربع الثالث وأنهاه لصالحه بفارق 4 نقاط (35-31)، قبل أن يقلب الطاولة في الربع الأخير ويصنع فارق 11 نقطة (34-23)، معتمداً بشكل أساسي على كيمبا ووكر الذي أنهى المباراة مع 30 نقطة، منها 19 في الربع الأخير.

وكاد تشارلوت أن ينهي المباراة لصالحه في الوقت الأصلي، اذ صنع فارقا بخمس نقاط (117-112) قبل نهايتها بـ 1:17 دقيقة. الا أن إمبييد قلص الفارق بداية عبر رميتين حريتين، وعادل النتيجة بمحاولة ثلاثية ناجحة قبل نهاية المباراة بـ 34 ثانية 117-117.

وبعدما منح ووكر التقدم لتشارلوت 119-117 قبل 29,9 ثانية من النهاية، كانت الكلمة الفصل لإمبييد مع رميتين حرتين عادلتا الأرقام.

وأنهى الكاميروني المباراة مع 42 نقطة و18 متابعة، بينما ساهم الأسترالي بين سيمونز بـ 22 نقطة وثماني متابعات و13 تمريرة حاسمة لصالح فيلادلفيا، وأدى دوراً كبيراً في الشوط الإضافي لاسيما بتوسيع الفارق الى 131-127 قبل نهاية الشوط بنحو 45 ثانية.

وتلقى تشارلوت الذي يحتل المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته السادسة في 12 مباراة.