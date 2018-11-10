هانوفر يستعيد نغمة الفوز في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد هانوفر بعض اتزانه في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على فولفسبورج في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وأنهى هانوفر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لينتون ماينا في الدقيقة 31 ثم أضاف زميله إيلاس بيبو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 62، فيما أحرز فوتر فيجورست هدف حفظ ماء الوجه لفولفسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

ورفع هانوفر رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز السادس عشر وتجمد رصيد فولفسبورج عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.