الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة

الشارقة 24- محمود علي:

تُوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه 3-0 على الأهلي المصري مساء الجمعة على إستاد رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.

ورغم هزيمته 1- 3 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على إستاد "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية قلب الترجي النتيجة النهائية لصالحه بالفوز 3 -0 حيث تغلب على الأهلي 4 - 3 في مجموع المباراتين.

واللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 1994 و2011، فيما تجمد رصيد الأهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علماً بأن الفريق المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وسجل سعد بقير هدفي التقدم للفريق حيث افتتح التسجيل في وقت قاتل وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، ثم عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني له في الدقيقة 54 قبل أن يحرز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86.