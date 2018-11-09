ديربي مانشستر اختباراً صعباً للسيتي أمام اليونايتد المنتفض

الشارقة 24- أسعد خليل:





يتطلع مانشستر سيتي، للحفاظ على سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يصطدم بجاره مانشستر يونايتد في مواجهة الديربي المرتقبة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين أمام كل من تشيلسي وليفربول، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة.

ويحظى لاعبو مانشسشتر سيتي بثقة هائلة في الوقت الحالي، خاصة، وأن الفريق سجل 23 هدفاً خلال آخر 6 مباريات، ولا يزال سجله خاليا من الهزائم في الدوري، حيث حقق 9 انتصارات مقابل تعادلين.

وأحرز مانشستر سيتي 12 هدفاً في مباراتيه الماضيتين، حيث يقدم الفريق مستويات هائلة رغم غياب النجم كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بوجه مختلف بشكل كبير عما كان عليه قبل شهر واحد، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات خلال آخر 6 مباريات، ليستعيد توازنه بعد البداية المهتزة التي قدمها هذا الموسم.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز في مواجهة الديربي، ليقلص الفارق الذي يفصله عن السيتي إلى 6 نقاط، وينعش أماله بشكل كبير في الدوري الممتاز.