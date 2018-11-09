غولدن ستيت يتلقى خسارته الأولى في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل :





أوقف ميلووكي باكس، سلسلة انتصارات غولدن ستيت واريورز حامل اللقب، وألحق به خسارته الأولى هذا الموسم في عقر داره، 134-111، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

فبعد 8 انتصارات متتالية، لفريق المدرب ستيف كير رفعته إلى صدارة المنطقة الغربية، مني واريورز بخسارته الثانية هذا الموسم، مقابل 10 انتصارات.

وبجانب تألق نجمه الخارق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 24 نقطة و9 متابعات، برز مع ميلووكي الموزعان أريك بليدسو "26 نقطة"، ومالكوم بروغدون "20 نقطة"، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات، مقابل خسارتين، في المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية.