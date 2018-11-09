الدوري الأوروبي: تأهل أرسنال وتشيلسي وفرانكفورت وليفركوزن ولاتسيو

الشارقة 24 – أسعد خليل :





حسم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان، وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان، وكذلك لاتسيو الإيطالي، وزيوريخ السويسري، ودينامو زغرب الكرواتي، تأهلها إلى الدور الثاني "دور الـ32"، من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عبر الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وحسم أرسنال تأهله، رغم تعادله السلبي، مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما تغلب باير ليفركوزن على زيوريخ، 1-0، ودينامو زغرب على سبارتاك ترنافا السلوفاكي، 3-1.

كما حسمت أندية، تشيلسي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، ولاتسيو الإيطالي، تأهلها إلى الدور الثاني، بينما تأكد خروج مرسيليا الفرنسي، وصيف بطل الموسم الماضي، والبطل السابق أندرلخت البلجيكي، من دور المجموعات.

وتغلب تشيلسي، على مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروسيا، 1-0، وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي، 3-2، ولاتسيو على مرسيليا، 2-1، لتحسم الفرق الثلاثة تأهلها، قبل جولتين، من نهاية منافسات دور المجموعات.

أرسنال يتأهل رغم التعادل

في المجموعة الخامسة، كان التعادل السلبي مع سبورتينغ لشبونة كافياً، لحسم تأهل أرسنال إلى دور الـ32، بعد أن انتهت المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، بفوز كارباج اجدام على فورسكلا بولتافا، 1-0.

ورفع أرسنال رصيده في صدارة المجموعة إلى عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتينغ لشبونة صاحب المركز الثاني، بينما يتساوى فورسكلا مع كارباج اجدام، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال، تعرض داني ويلبيك لاعب أرسنال لإصابة في الساق اليمنى بدت خطيرة، خلال الشوط الأول.

وكاد بيير إيمريك أوباميانج، الذي شارك مكان ويلبيك، أن يسجل لكنه سدد كرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

وأنهى سبورتينغ لشبونة المباراة، بعشرة لاعبين، إثر طرد جيريمي ماثيو، في الدقيقة 87 .

تشلسي يفوز ويتأهل

وحسم تشيلسي، المتوّج بلقب البطولة عام 2013، صعوده إلى دور الـ32 من المجموعة الثانية عشرة، إثر تغلبه على مضيفه باتي بوريسوف، بهدف وحيد، سجله أوليفيه جيرو في الدقيقة 53.

وعاند الحظ الفريق البيلاروسي مبكراً، في المباراة، عندما تصدى القائم لكرة خطيرة سددها دميتري باجا.

وحقق تشيلسي العلامة الكاملة بذلك، في مبارياته الأربع الأولى، ليتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، لكنه لم يحسم بعد فوزه بصدارة المجموعة، حيث يليه مول فيدي المجري برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد باتي بوريسوف عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف باوك سالونيكا.

آينتراخت يتأهل لدور الـ 32

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد حسم تأهله بانتصار ثمين خارج أرضه، حيث تغلب على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي، 3-2، في المجموعة الثامنة التي تأهل منها أيضاً، لاتسيو بالفوز على مارسيليا الفرنسي، 2-1.

وتقدم آينتراخت بثلاثة أهداف، سجلها لوكا جوفيتش، وسيبستيان هيلير، وميات جاسينوفيتش، في الدقائق 17 و55 و58، ثم رد ليماسول بهدفين سجلهما، إيميليو زيلايا في الدقيقتين 71 و90، وجاء ثانيهما من ضربة جزاء.

ورفع آينتراخت فرانكفورت، المتوّج بالبطولة عام 1980، رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل برفقة لاتسيو صاحب المركز الثاني، برصيد تسع نقاط، بينما حسم خروج مرسيليا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وليماسول الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة أيضاً.

ليفركوزن يرافق المتأهلين

كذلك حسم باير ليفركوزن الألماني تأهله، برفقة زيوريخ السويسري، بعد أن انتهت مباراتهما في المجموعة الأولى بفوز ليفركوزن، 1- 0.

وحسم ليفركوزن المباراة، بهدف سجله تين جيدفاج في الدقيقة 60، ليعتلي الفريق الألماني صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام زيوريخ، بينما يتساوى لودجوريتس رازجراد البلغاري مع آيك لارناكا القبرصي، برصيد نقطتين لكل منهما، بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي.

دينامو يتأهل على حساب سبارتاك

وحسم دينامو زغرب الكرواتي صعوده من المجموعة، حيث رفع رصيده في صدارتها إلى 12 نقطة، إثر فوزه على سبارتاك ترنافا السلوفاكي، 3-1.

وظلت المنافسة مفتوحة في المجموعة السادسة، إثر تعادل ميلان مع مضيفه ريال بيتيس،1-1، وفوز أولمبياكوس اليوناني على ديديلانجي، 5-1.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، ويليه أولمبياكوس وميلان برصيد سبع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل ديديلانجي المجموعة بدون رصيد، ليتأكد خروجه من البطولة.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 12، ثم تعادل ميلان بهدف للاعب خيسوس سوسو في الدقيقة 62 .

وبات ريد بول سالزبورج، قاب قوسين أو أدنى من التأهل، إثر فوزه على مضيفه روزنبورج النرويجي، 5-2، في المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً، هزيمة لايبزيغ الألماني أمام مضيفه سيلتيك الاسكتلندي، 1-2.

ويتصدر ريد بول سالزبورج المجموعة، برصيد 12 نقطة، ويليه لايبزيغ وسيلتيك، برصيد ست نقاط لكل منهما، بينما يأتي روزنبورج في المركز الرابع، من دون رصيد من النقاط.