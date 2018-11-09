لاتسيو يعبر إلى دور الـ 32 في بطولة الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل لاتسيو الإيطالي إلى دور الـ 32، في الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على ضيفه مارسيليا الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة.

سجل لنادي لاتسيو، كل من ماركو بارولو، وخواكين كوريا في الدقيقتين 45 و55، بينما سجل فلوران توفين لمارسيليا في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف آَينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الأول بـ 12 نقطة.

ليتأهل لاتسيو رفقة اَينتراخت فرانكفورت إلى دور الـ 32.