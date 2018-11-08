برشلونة يفتقد جهود النجم البرازيلي كوتينيو بسبب الإصابة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تلقى نادي برشلونة الإسباني، ضربة قوية عقب إصابة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وكان كوتينيو البالغ من العمر 26 عاماً، تعرض للإصابة في الساق اليسرى خلال مباراة برشلونة، أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا يفتقد برشلونة جهود كوتينيو خلال المباراة أمام ريال بيتيس الأحد القادم، وقد يغيب اللاعب عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في 24 نوفمبر الجاري.