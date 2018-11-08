تشيفيرين يضمن ولاية ثانية على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن رئيسه الحالي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، هو المرشح الوحيد للانتخابات، التي ستجرى في فبراير المقبل، ما يضمن له الفوز بولاية ثانية.

ويشغل المحامي تشيفيرين منصبه منذ 2016 خلفاً للفرنسي ميشال بلاتيني، الذي استقال في العام نفسه، بعدما ثبتت محكمة التحكيم الرياضي إيقافه، على خلفية ضلوعه في قضايا فساد، هزت كرة القدم العالمية لاسيما الاتحاد الدولي.

وأتى الاعلان غداة إقفال باب تقديم الترشيحات، أمس الأربعاء.

وستلتئم الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي في السابع من فبراير 2019 في روما، وعلى جدول أعمالها انتخاب الرئيس، ونائبه وأعضاء جدد في مجلس الاتحاد.

وتولى تشيفيرين البالغ من العمر 51 عاماً رئاسة الاتحاد السلوفيني للعبة بين العامين 2011 و2016.