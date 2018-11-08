المدرب إنريكي يعيد ألبا للمنتخب الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعاد لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، خوردي ألبا نجم برشلونة، إلى صفوف الماتادور الإسباني، بضمه إلى قائمة الفريق التي أعلنها استعداداً لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي كرواتيا والبوسنة.

وشهدت قائمة الفريق عدة وجوه جديدة، مثل دييجو يورنتي وماريو هيرموسو، وبابلو فورنالس، وبرايس مينديز.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفاً على نظيره الكرواتي الخميس المقبل، في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، لبطولة دوري أمم أوروبا، ثم يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره البوسني ودياً.

وكانت أبرز الملاحظات على القائمة، هي عودة ألبا بعدما أثار غيابه عن قائمة الفريق، منذ نهاية كأس العالم 2018 بروسيا اهتماماً كبيراً.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها إنريكي اللاعب ألبا إلى قائمة الفريق، منذ أن تولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني، عقب انتهاء المونديال الروسي.

وعلى مدار الفترة الماضية، أثار غياب ألبا عن صفوف الماتادور الإسباني، الكثير من الجدل والتكهنات بوجود مشكلة بين ألبا والمدرب إنريكي، منذ أن كان الأخير مديراً فنياً لبرشلونة.

ويبرز من بين الغائبين عن القائمة هذه المرة، كل من ناتشو فيرنانديز ومارك بارترا، نظراً لأن لياقتهما في الفترة الماضية لم تكن مقنعة لإنريكي، كما خلت القائمة من اسم لاعب الوسط كوكي، والجناح ماركوس ألونسو.