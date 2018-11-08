لاعبو ليستر سيرتدون قمصاناً خاصة تكريماً لذكرى رئيسهم

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكد ليستر سيتي، أن لاعبيه سيرتدون قمصاناً خاصة، تحمل اسم مالك النادي فيكاي سريفاد هانابرابا، عندما يخوض الفريق مباراته الأولى على ملعبه، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ مقتل رجل الأعمال في حادث تحطم طائرته الهليوكوبتر.

وتوفي الملياردير التايلاندي، عن عمر 60 عاماً، إضافة لأربعة آخرين، إثر تحطم طائرته خارج إستاد كينج باور التابع للفريق.

وسيكرم ليستر ذكرى فيكاي بفيديو، عندما يستضيف بيرنلي في الدوري، كما تخطط الجماهير لمسيرة إلى الإستاد.

وسيرتدي الفريقان، شارات سوداء خلال المباراة، وسيقف الجميع دقيقتي صمت قبل البداية، كما يرتدي لاعبو ليستر القمصان الخاصة في الشوط الأول، وأخرى عليها الزهور الحمراء في الثاني.