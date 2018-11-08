وايتسايد يقود ميامي هيت للفوز على سان أنطونيو

الشارقة 24 – أسعد خليل :

سجل حسن وايتسايد، 29 نقطة، و20 مرتدة، وأوقف 9 تسديدات، ليقود فريقه إلى الخروج من سلسلة من الهزائم، أمام سان أنطونيو، استمرت لأربع سنوات، بفوز ميامي هيت بنتيجة 95-88.

واتضحت سيطرة ميامي هيت منذ بداية المباراة، إذ انتهى الشوط الأول بفارق سبع نقاط لأصحاب الأرض، بنتيجة 27-20.

وعزز ميامي الفارق بشكل طفيف، قبيل انتصاف المباراة، بـ 23 نقطة، سجلها في الشوط الثاني، مقابل 22 نقطة للزوار.

ولم تتغير الهيمنة في النصف الثاني من المباراة، إذ استطاع أصحاب الأرض، حسم الشوط الثالث، بنتيجة 25-22.

وقلص سان أنطونيو الفارق، من 11 نقطة إلى 7 نقاط في الشوط الأخير، مسجلاً 24 نقطة، مقابل 20 لأصحاب الأرض، ولتنتهي المباراة، بنتيجة 95-88، لميامي هيت.