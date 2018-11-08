بايرن ميونيخ يقترب من نهائي الأبطال وبنفيكا يتعادل أمام أياكس

الشارقة 24 – أسعد خليل :

قاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ الألماني، للفوز على ضيفه أيك أثينا اليوناني، وخطا به خطوة إضافية، نحو التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين تعادل بنفيكا البرتغالي، مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة.

وأصبح رصيد بايرن ميونيخ 10 نقاط، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة في الجولة المقبلة، التي يقابل فيها الفريق البرتغالي بنفيكا، مقابل 8 نقاط لأياكس، وبقي رصيد أيك خالياً من أية نقطة، ويخرج نهائياً من المنافسة.

ففي المباراة الأولى، على ملعب أليانز أرينا، قاد الهداف ليفاندوفسكي، العملاق البافاري إلى تحقيق فوزه الثالث، في دور المجموعات .

وانتظر بايرن، مرور أكثر من نصف ساعة، لافتتاح التسجيل، بعد حصول ليفاندوفسكي على ركلة جزاء، إثر مخاشنته من قبل الصربي أوروس كوسيتش، ترجمها بنفسه بنجاح في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، عزز البولندي فوز فريقه بالهدف الثاني، بعد متابعة كرة من ركلة ركنية في الدقيقة 71.

أياكس يتعادل أمام بنفيكا

وفي المباراة الثانية، على ملعب النور في لشبونة، كان بنفيكا سباقاً لافتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي-البرتغالي جوناس، الذي أكمل بنجاح في المرمى، كرة من الأرجنتيني أدواردو سالفيو، في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني، لم يستطع صاحب الأرض الحفاظ على تقدمه، وأدرك أياكس التعادل بعد كرة بينية من المغربي حكيم زياش، إلى الصربي دوشان تاديتش، ركنها الأخير في أسفل الزاوية اليمنى من المرمى، في الدقيقة 61 .