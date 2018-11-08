سيتي يكتسح شاختار وهوفنهايم يتعادل مع ليون في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بات مانشستر سيتي الإنجليزي، قريباً من الصعود لدور الـ16، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، في المجموعة السادسة، بفوزه الكاسح، 6- 0، على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني في منافسات الجولة الرابعة، التي شهدت أيضاً تعادل ليون الفرنسي، 2-2، مع ضيفه هوفنهايم الألماني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده، إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليون، فيما ظل هوفنهايم في المركز الثالث بثلاث نقاط، واحتل شاختار المركز الأخير بنقطتين.

فعلى ملعب الاتحاد، افتتح الإسباني ديفيد سيلفا التسجيل لسيتي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف النجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي، 2-0.

واصل سيتي فرض هيمنته في الشوط الثاني، بعدما أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 49، ليعود جيسوس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الرابع لسيتي، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز، الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 84، قبل أن يختتم جيسوس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لسيتي، وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينصب نفسه بطلاً للمباراة من دون

منازع.

ليون يتعادل أمام هوفنهايم

وفي المباراة الأخرى، بادر نبيل فقير بالتقدم لمصلحة ليون في الدقيقة 19، ثم أضاف تانجلي ندومبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه هوفنهايم، عقب طرد لاعبه قاسم نوهو في الدقيقة 51 لحصوله على الإنذار الثاني، أحرز أندريه كراماريتش هدفاً للفريق الألماني في الدقيقة 65، قبل أن يحرز بافيل كاديرابيك هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.