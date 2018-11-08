ريال مدريد يكتسح فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل فريق ريال مدريد الإسباني نتائجه الجيدة، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المؤقت سانتياجو سولاري، بعدما حقق فوزاً كبيراً، 5- 0، على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل للريال في الدقيقة 21، ثم أضاف زميله البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد بنزيمه لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 37، ثم عزز الويلزي جاريث بيل تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني، أضاف نجم الوسط الألماني توني كروس، الهدف الخامس للريال في الدقيقة 67 .

وبتلك النتيجة، واصل الريال صحوته تحت قيادة سولاري، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، مع المدرب الأرجنتيني الذي تولى المسؤولية عقب رحيل المدرب جولين لوبيتيغي مؤخراً.

ورفع الريال رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين ظل سيسكا موسكو في المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع فيكتوريا بلزن في ذيل الترتيب، بنقطة واحدة.