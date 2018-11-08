مانشستر يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من يوفنتوس في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أنعش مانشستر يونايتد الإنجليزي آماله، في التأهل للأدوار الإقصائية، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره، 0-1، أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، إلى فوز مثير، 2-1، في منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة، في مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقيقة 65، لكن خوان ماتا أدرك التعادل ليونايتد في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، 1-1، جاء الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

فالنسيا يقسو على بويز

وعلى ملعب ميستايا، افتتح سانتي مينا التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل روجيه أسالي ليونج بويز في الدقيقة 37.

وعاد مينا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 42، بينما أضاف كارلوس سولير الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وتضاعفت معاناة يونج بويز في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه سيكو جونيو سانوجو في الدقيقة 77.

ورغم الخسارة، ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، بينما احتل فالنسيا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وظل يونج بويز قابعاً في المؤخرة بنقطة وحيدة.