روما يتخطى سيسكا موسكو في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب روما الإيطالي من الدور ثمن النهائي بفوزه الثمين على مضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1 على ملعب "لوجنيكي" في موسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل اليوناني كوستاس مانولاس ولورنتسو بيليغريني هدفي روما، في الدقيقتين 4- 59، بينما سجل الإيسلندي أرنور سيغوردسون هدف سسكا موسكو.

وجدد روما فوزه على الفريق الروسي بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة في العاصمة الإيطالية، وحقق انتصاره الثالث توالياً مواصلاً صحوته بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة صفر-3 في الجولة الأولى.

وانفرد روما بالصدارة مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام النادي الملكي الذي يلاقي فيكتوريا بلزن التشيكي لاحقاً، فيما تجمد رصيد سسكا موسكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.