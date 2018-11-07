أرسنال وتشيلسي يطمحان للتأهل المبكر للأدوار الفاصلة بالدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يصل دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس، إلى مرحلة صعبة وحاسمة، من خلال مباريات الجولة الرابعة، التي قد تحسم مصير العديد من الفرق قبل الجولتين الأخيرتين.

وتتطلع 10 فرق من بينها لايبزج وإنتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانية، وتشيلسي وأرسنال من إنجلترا، إلى حسم تأهلها مبكراً إلى الدور التالي "دور الـ 32"، دون انتظار لنتائج الجولتين الخامسة والسادسة.

وفي المقابل، يسعى 11 فريقاً إلى الحفاظ على أمل البقاء في دائرة المنافسة، من خلال مباريات هذه الجولة.

ويبرز تشيلسي وأرسنال ضمن 6 فرق حققت العلامة الكاملة حتى الآن، من خلال الفوز في جميع المباريات الثلاث السابقة، ويتطلع الفريقان إلى حجز مقعديهما مبكراً في دور الـ 32 بالمسابقة.

ويتربع تشيلسي على قمة المجموعة الثانية عشرة، برصيد تسع نقاط، وبفارق كبير عن باقي منافسيه في المجموعة، حيث يتقاسم باوك اليوناني ومول فيدي المجري، وباتي بوريسوف البيلاروسي، المركز الثاني في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهم.

ويستطيع تشيلسي حجز بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة، إذا حقق الفوز على مضيفه باتي بوريسوف الخميس، وانتهت المباراة بين مول فيدي وباوك بالتعادل.

ويخوض أرسنال مباراته المهمة والصعبة الخميس، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المجموعة الخامسة مدعوماً بمسيرته الرائعة في الفترة الماضية، حيث حقق الفوز في 11 مباراة متتالية، قبل تعادله 1 / 1 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال المجموعة برصيد تسع نقاط، مقابل ست نقاط لسبورتنج لشبونة، وثلاث نقاط لفريق فورسكلا بولتافا الأوكراني الذي يستضيف كارباكا أجدام من أذربيجان "بلا نقاط"، في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويستطيع أرسنال حجز مقعده في الدور التالي، من خلال أي فوز في مباراة الغد، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة.