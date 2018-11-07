سان جيرمان يرفض مطالب مبابي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الفرنسي كليان مبابي طالب بوضع بعض البنود في تعاقده الجديد مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، ولكن الأخير رفض معظم هذه الشروط.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية، إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب يرغب في أن يكون اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، إذا ما حصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يرغب في أن يتقاضى أجراً أعلى من ذلك الذي يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار، الذي يصل أجره السنوي إلى 30 مليون يورو.

وطالب مبابي البالغ من العمر"19 عاماً" أيضاً بالحصول على تعويض مادي إذا ما تم إقصاء باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم التزام الأخير بقاعدة اللعب المالي النظيف، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضاً.