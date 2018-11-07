فالفيردي: أَبعدتُ ميسي بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عقب تعادل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي 1-1 بالجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أن لاعبيه قدموا كل شيء من أجل الفوز، وأنه على الرغم من عدم تحقيقه، يشعر بالرضا بعد حسم التأهل حسابياً لثمن نهائي البطولة.

وأوضح مدرب برشلونة: "ميزة إنتر هي الإجادة في الدقائق الأخيرة.. لم نحسم المركز الأول حسابياً.. نحن سعداء في جميع الأحوال، لأن هدفنا الأول هو التأهل".

وقدم الفريق الكتالوني أداءً مميزاً للغاية على الرغم من غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خرج من قائمة اللقاء لعدم المجازفة به بعد تعافيه لتوه من كسر الذراع اليمنى الذي أبعده عن الفريق خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد في هذا الصدد: "كنا نريد أن يسافر مع الفريق وأن يتدرب للوقوف على حالته.. ولكن في النهاية اللعب ليس مثل التدريب، كما يجب توخي الحذر في مباراة قوية مثل هذه.. المشكلة هي أنه مع أي سقوط مفاجئ، لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث".

كما أثنى المدرب الباسكي على أداء الأوروغوياني لويس سواريز، الذي كان نشيطاً سواء على المستويين الدفاعي أو الهجومي، وكان مزعجاً على الرغم من عدم تسجيله للأهداف، وقال: "قدم مباراة عظيمة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، وصنع العديد من الفرص".