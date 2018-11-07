شارلوت هورنتس يتخطى عقبة أتلانتا في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق شارلوت هورنتس فوزاً كبيراً على أتلانتا هوكس بواقع 113-102، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري السلة الأميركية.

بدأت المباراة بسيطرة الضيوف الذين استطاعوا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 25-23 متفوقين بنقطتين.

لتستمر هيمنة الضيوف حتى نصف المباراة بتوسيع طفيف للفارق إلى 3 نقاط.

لكن رد شارلوت هورنتس كان قوياً مع بداية النصف الثاني، إذ سجل أصحاب الأرض 30 نقطةً في الشوط الثالث، مقابل 23 سجلها أتلانتا هوكس.

ليحسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم في الشوط الرابع الذي شهد تسجيل 32 نقطة للهورنتس مقابل 25 للهوكس.

وقاد الهورنيتس إلى نصرهم كيمبا ووكر الذي سجل 29 نقطة ليكون بذلك هداف المباراة، بينما سجل جيريمي لين 19 نقطة للهوكس، تلاه تراي يونغ بـ 18 نقطة.