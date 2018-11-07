أتلتيكو مدريد يعبر دورتموند بثنائية في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أرجأ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تأهل ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز عليه 2 / صفر في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

ورغم الخسارة، احتفظ دورتموند بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو.

وكان الفوز كفيلا بضمان تأهل دورتموند إلى دور الستة عشر بصرف النظر عن نتائج الفريق في أخر جولتين من دور المجموعات.

وظل موناكو في المركز الأخير بنقطة واحدة بينما حقق كلوب بروج فوزه الأول في البطولة القارية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو سجل ساؤول نيجيز هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 33 وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد الإسباني إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دورتموند.